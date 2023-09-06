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Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область: погиб один человек

6 сентября 2023 06:06
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область: погиб один человек
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС Одесской области
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Один человек погиб в результате ночной вражеской атаки на Одесскую область 6 сентября. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.

Об этом сообщает Одесская областная военная администрация в Telegram.

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Российские террористы атаковали Измаильский район в Одесской области ударными беспилотниками.

В нескольких населенных пунктах отмечены разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Напомним, около четырех утра враг активизировался. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза удара ракет. Воздушные силы Украины сообщили, что существует угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

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