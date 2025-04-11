Військові РФ у скрутному становищі на островах Дніпра

Військові на човні. Фото ілюстративне: Олександр Бабенко

Російські морпіхи застрягли на островах дельти Дніпра під Херсоном. Ротації не проводяться, припасів бракує, а моральний стан військових падає з кожним днем.

Про це повідомляють члену руху АТЕШ.

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Застрягли на островах

Агенти "АТЕШ" зі складу 61-ї окремої бригади морської піхоти повідомляють про катастрофічну ситуацію на островах Нестрига та Бугаз у дельті Дніпра. Командування бригади навмисно не виводить з позицій окремих військовослужбовців кілька місяців — деяких утримують там без ротації ще з січня 2025 року.

Логістики немає

Забезпечення військовослужбовців на островах Дніпра вже на межі зриву: доставка запасів здійснюється за допомогою дронів, але в недостатній кількості. Евакуація поранених проводиться на гумових човнах, а медичних засобів у багатьох випадках просто немає. Через вогкість та антисанітарію фіксуються масові випадки грибка, гнійних запалень, шкірних інфекцій і навіть обморожень. Все це погано впливає на моральний стан бійців. Таким чином наступ на південь України з боку РФ можна вважати провальним.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи відправлять британських війьскових на Україну. А також про нові пакети військової допомоги.