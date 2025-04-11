Военные РФ в затруднительном положении на островах Днепра

Наступление на юг — военные РФ застряли на островах
Российские морпехи застряли на островах дельты Днепра под Херсоном. Ротации не проводятся, припасов не хватает, а моральное состояние военных падает с каждым днем.
Об этом сообщают члену движения АТЕШ.
Застряли на островах
Агенты "АТЕШ" из состава 61-й отдельной бригады морской пехоты сообщают о катастрофической ситуации на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра. Командование бригады намеренно не выводит с позиций отдельных военнослужащих несколько месяцев — некоторых удерживают там без ротации еще с января 2025 года.
Логистики нет
Обеспечение военнослужащих на островах Днепра уже на грани срыва: доставка запасов осуществляется с помощью дронов, но в недостаточном количестве. Эвакуация раненых проводится на резиновых лодках, а медицинских средств во многих случаях просто нет. Из-за сырости и антисанитарии фиксируются массовые случаи грибка, гнойных воспалений, кожных инфекций и даже обморожений. Все это плохо влияет на моральное состояние бойцов. Таким образом наступление на юг Украины со стороны РФ можно считать провальным.
Напомним, недавно мы писали о том, отправят ли британских военных на Украину. А также о новых пакетах военной помощи.
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