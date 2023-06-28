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Насувається антициклон: якою буде погода на Одещині сьогодні

28 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 28 червня
Місто вкрила негода. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Протягом всього дня, 28 червня, на Одещині вируватиме негода. Синоптики прогнозують посилення вітру та дощ з градом. В регіоні оголошено штормове попередження. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Сильна хмарність. Можливий короткочасний дощ з градом.
  • Вітер 9-14 м/с, вранці та вдень під час грози місцями шквал 15-20  м/с.
  • Температура вночі 19-20°С, вдень 16-18°С.
  • Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
  • Вологість — 70%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Сильна хмарність. Можливий короткочасний дощ з градом.
  • Вітер 9-14 м/с, вранці та вдень під час грози місцями шквал 15-20  м/с.
  • Температура вночі 14-19°С, вдень 26-30°С.
  • На автошляхах області видимість ускладнена.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У середу, 28 червня по всій території України очікується тепла погода з комфортною температурою. Однак без деяких "нюансів" не обійтись. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.

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