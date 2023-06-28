Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 28 червня

Місто вкрила негода. Фото: Новини.LIVE

Протягом всього дня, 28 червня, на Одещині вируватиме негода. Синоптики прогнозують посилення вітру та дощ з градом. В регіоні оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Сильна хмарність. Можливий короткочасний дощ з градом.

Вітер 9-14 м/с, вранці та вдень під час грози місцями шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 19-20°С, вдень 16-18°С.

Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.

Вологість — 70%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Сильна хмарність. Можливий короткочасний дощ з градом.

Вітер 9-14 м/с, вранці та вдень під час грози місцями шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°С, вдень 26-30°С.

На автошляхах області видимість ускладнена.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У середу, 28 червня по всій території України очікується тепла погода з комфортною температурою. Однак без деяких "нюансів" не обійтись. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.