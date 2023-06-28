Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 28 червня

Насувається антициклон: якою буде погода на Одещині сьогодні
28 червня 2023 06:30
Місто вкрила негода. Фото: Новини.LIVE
Протягом всього дня, 28 червня, на Одещині вируватиме негода. Синоптики прогнозують посилення вітру та дощ з градом. В регіоні оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Сильна хмарність. Можливий короткочасний дощ з градом.
- Вітер 9-14 м/с, вранці та вдень під час грози місцями шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі 19-20°С, вдень 16-18°С.
- Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
- Вологість — 70%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Сильна хмарність. Можливий короткочасний дощ з градом.
- Вітер 9-14 м/с, вранці та вдень під час грози місцями шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі 14-19°С, вдень 26-30°С.
- На автошляхах області видимість ускладнена.
Прогноз погоди в Україні
У середу, 28 червня по всій території України очікується тепла погода з комфортною температурою. Однак без деяких "нюансів" не обійтись. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.