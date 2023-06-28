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Надвигается антициклон: какой будет погода на Одесчине сегодня

28 июня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 28 июня.
Город укрыла непогода. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В течение всего дня, 28 июня, в Одесской области будет бурлить непогода. Синоптики прогнозируют усиление ветра и дождя с градом. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно. Возможен кратковременный дождь с градом.
  • Ветер 9-14 м/с, утром и днем во время грозы местами шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью 19-20°С, днем 16-18°С.
  • Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
  • Влажность — 70%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно. Возможен кратковременный дождь с градом.
  • Ветер 9-14 м/с, утром и днем во время грозы местами шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью 14-19°С, днем 26-30°С.
  • На автодорогах области видимость усложнена.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В среду, 28 июня, по всей территории Украины ожидается теплая погода с комфортной температурой. Однако без некоторых "нюансов" не обойтись. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.

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