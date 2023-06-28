Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 28 июня.

Надвигается антициклон: какой будет погода на Одесчине сегодня
28 июня 2023 06:30
Город укрыла непогода. Фото: Новини.LIVE
В течение всего дня, 28 июня, в Одесской области будет бурлить непогода. Синоптики прогнозируют усиление ветра и дождя с градом. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно. Возможен кратковременный дождь с градом.
- Ветер 9-14 м/с, утром и днем во время грозы местами шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью 19-20°С, днем 16-18°С.
- Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
- Влажность — 70%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно. Возможен кратковременный дождь с градом.
- Ветер 9-14 м/с, утром и днем во время грозы местами шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью 14-19°С, днем 26-30°С.
- На автодорогах области видимость усложнена.
Прогноз погоды в Украине
В среду, 28 июня, по всей территории Украины ожидается теплая погода с комфортной температурой. Однако без некоторых "нюансов" не обойтись. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.