Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 28 июня.

Город укрыла непогода. Фото: Новини.LIVE

В течение всего дня, 28 июня, в Одесской области будет бурлить непогода. Синоптики прогнозируют усиление ветра и дождя с градом. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно. Возможен кратковременный дождь с градом.

Ветер 9-14 м/с, утром и днем во время грозы местами шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 19-20°С, днем 16-18°С.

Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.

Влажность — 70%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно. Возможен кратковременный дождь с градом.

Ветер 9-14 м/с, утром и днем во время грозы местами шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 26-30°С.

На автодорогах области видимость усложнена.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

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В среду, 28 июня, по всей территории Украины ожидается теплая погода с комфортной температурой. Однако без некоторых "нюансов" не обойтись. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.