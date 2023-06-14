Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 14 червня

Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 червня, на одеситів чекає погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощ та вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Часом невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 23-25°С.

Температура морської води 19-20°С.

Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.

Вологість — 81%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Невеликий дощ, вдень місцями гроза.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 13-18°С, вдень 22-27°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Упродовж дня, 14 червня, по території України очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі пройдуть в деяких областях, однак прояснення слід теж очікувати. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.