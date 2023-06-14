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Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі сьогодні

14 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 14 червня
Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 14 червня, на одеситів чекає погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощ та вітер.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Часом невеликий дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 15-17°С, вдень 23-25°С.
  • Температура морської води 19-20°С.
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
  • Вологість — 81%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Невеликий дощ, вдень місцями гроза.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 13-18°С, вдень 22-27°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Упродовж дня, 14 червня, по території України очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі пройдуть в деяких областях, однак прояснення слід теж очікувати. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.

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