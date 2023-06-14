Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 14 червня

Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі сьогодні
14 червня 2023 06:30
Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 14 червня, на одеситів чекає погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощ та вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Часом невеликий дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 23-25°С.
- Температура морської води 19-20°С.
- Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
- Вологість — 81%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Невеликий дощ, вдень місцями гроза.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 13-18°С, вдень 22-27°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Упродовж дня, 14 червня, по території України очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі пройдуть в деяких областях, однак прояснення слід теж очікувати. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.