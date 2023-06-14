Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 14 июня.

Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 14 июня, одесситов ожидает ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождь и ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Временами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 19–20°С.

Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

Влажность — 81%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Небольшой дождь, днем местами гроза.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В течение дня, 14 июня, на территории Украины ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут в некоторых областях, однако прояснения тоже следует ожидать. Подробный прогноз — читайте в материале.