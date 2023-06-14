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Надвигается антициклон: какой будет погода в Одессе сегодня

14 июня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 14 июня.
Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 14 июня, одесситов ожидает ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождь и ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Временами небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.
  • Температура морской воды 19–20°С.
  • Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
  • Влажность — 81%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Небольшой дождь, днем местами гроза.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В течение дня, 14 июня, на территории Украины ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут в некоторых областях, однако прояснения тоже следует ожидать. Подробный прогноз — читайте в материале.

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