Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 14 июня.

Надвигается антициклон: какой будет погода в Одессе сегодня
14 июня 2023 06:30
Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 14 июня, одесситов ожидает ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождь и ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Временами небольшой дождь.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.
- Температура морской воды 19–20°С.
- Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
- Влажность — 81%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Небольшой дождь, днем местами гроза.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
В течение дня, 14 июня, на территории Украины ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут в некоторых областях, однако прояснения тоже следует ожидать. Подробный прогноз — читайте в материале.