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Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі сьогодні

21 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 21 червня
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 21 червня, на Одещину насувається негода. Синоптики попереджають про дощ із грозою та сильний вітер. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.   

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі невеликий дощ.
  • Вдень помірний дощ, гроза.
  • Вітер північно-західний, 9–14 м/с.
  • Температура вночі 18–20°С, вдень 26–28°С.
  • Температура морської води 20–21°С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 67%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Невеликий дощ, місцями помірний дощ. Вдень гроза.
  • Вітер північно-західний, 9–14 м/с.
  • Температура вночі 15–20°С, вдень 25–30°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Синоптики повідомляють, що 21 червня, по всій території України очікується зниження температури. Очікуються грози та навіть град. Детальний прогноз читайте в матеріалі.

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