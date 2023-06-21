Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 21 червня

Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 червня, на Одещину насувається негода. Синоптики попереджають про дощ із грозою та сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі невеликий дощ.

Вдень помірний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 9–14 м/с.

Температура вночі 18–20°С, вдень 26–28°С.

Температура морської води 20–21°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 67%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Невеликий дощ, місцями помірний дощ. Вдень гроза.

Вітер північно-західний, 9–14 м/с.

Температура вночі 15–20°С, вдень 25–30°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Синоптики повідомляють, що 21 червня, по всій території України очікується зниження температури. Очікуються грози та навіть град. Детальний прогноз читайте в матеріалі.