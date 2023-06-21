Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 21 червня

Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі сьогодні
21 червня 2023 06:30
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 21 червня, на Одещину насувається негода. Синоптики попереджають про дощ із грозою та сильний вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі невеликий дощ.
- Вдень помірний дощ, гроза.
- Вітер північно-західний, 9–14 м/с.
- Температура вночі 18–20°С, вдень 26–28°С.
- Температура морської води 20–21°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 67%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Невеликий дощ, місцями помірний дощ. Вдень гроза.
- Вітер північно-західний, 9–14 м/с.
- Температура вночі 15–20°С, вдень 25–30°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Синоптики повідомляють, що 21 червня, по всій території України очікується зниження температури. Очікуються грози та навіть град. Детальний прогноз читайте в матеріалі.