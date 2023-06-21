Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 21 июня.

Люди идут в дождь. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 июня, в Одесскую область надвигается непогода. Синоптики предупреждают о дожде с грозой и сильном ветре.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь.

Ночью днем, гроза.

Ветер северо-западный, 9–14 м/с.

Температура ночью 18–20°С, днем 26–28°С.

Температура морской воды 20–21°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 67%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Небольшой дождь, местами умеренный дождь. Днем гроза.

Ветер северо-западный, 9–14 м/с.

Температура ночью 15–20°С, днем 25–30°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Синоптики сообщают, что 21 июня по всей территории Украины ожидается понижение температуры. Возможны грозы и даже град. Подробный прогноз читайте в материале.