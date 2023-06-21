Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 21 июня.

Надвигается антициклон: какой будет погода в Одессе
21 июня 2023 06:30
Люди идут в дождь. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 21 июня, в Одесскую область надвигается непогода. Синоптики предупреждают о дожде с грозой и сильном ветре.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью небольшой дождь.
- Ночью днем, гроза.
- Ветер северо-западный, 9–14 м/с.
- Температура ночью 18–20°С, днем 26–28°С.
- Температура морской воды 20–21°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 67%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Небольшой дождь, местами умеренный дождь. Днем гроза.
- Ветер северо-западный, 9–14 м/с.
- Температура ночью 15–20°С, днем 25–30°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
Синоптики сообщают, что 21 июня по всей территории Украины ожидается понижение температуры. Возможны грозы и даже град. Подробный прогноз читайте в материале.