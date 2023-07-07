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Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі сьогодні

7 липня 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 липня
Жінки йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В останній день робочого тижня на одеситів чекає негода. Синоптики попереджають про грозу та сильний вітер. Втім температура повітря триматиметься в межах 30 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
  • Температура вночі 22-24°С, вдень 30-32°С.
  • Температура морської води 23-24°С.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 63%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі місцями невеликий дощ.
  • Вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, місцями град.
  • Вітер північний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
  • Температура вночі 19-24°С, вдень 29-34°С
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

7 липня, в Україні очікується спекотна літня погода. Однак, у деяких областях можливі грозові дощі та навіть град. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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