Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 липня

Жінки йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

В останній день робочого тижня на одеситів чекає негода. Синоптики попереджають про грозу та сильний вітер. Втім температура повітря триматиметься в межах 30 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 22-24°С, вдень 30-32°С.

Температура морської води 23-24°С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 63%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі місцями невеликий дощ.

Вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, місцями град.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 19-24°С, вдень 29-34°С

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

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