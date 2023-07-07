Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 липня

Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі сьогодні
7 липня 2023 06:00
Жінки йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
В останній день робочого тижня на одеситів чекає негода. Синоптики попереджають про грозу та сильний вітер. Втім температура повітря триматиметься в межах 30 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі 22-24°С, вдень 30-32°С.
- Температура морської води 23-24°С.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 63%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями невеликий дощ.
- Вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, місцями град.
- Вітер північний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі 19-24°С, вдень 29-34°С
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні
7 липня, в Україні очікується спекотна літня погода. Однак, у деяких областях можливі грозові дощі та навіть град. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.