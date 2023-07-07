Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 июля.

Женщины уходят под дождем. Фото: Новини.LIVE

В последний день рабочей недели одесситов ждет непогода. Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре. Впрочем, температура воздуха будет держаться в пределах 30 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью без осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем ​​во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 22-24°С, днем ​​30-32°С.

Температура морской воды 23-24°С.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 63%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь.

Днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза, местами град.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем ​​во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 19-24°С, днем ​​29-34°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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