Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 июля.

Надвигается антициклон: какой будет погода в Одессе сегодня
7 июля 2023 06:00
Женщины уходят под дождем. Фото: Новини.LIVE
В последний день рабочей недели одесситов ждет непогода. Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре. Впрочем, температура воздуха будет держаться в пределах 30 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью 22-24°С, днем 30-32°С.
- Температура морской воды 23-24°С.
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 63%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью местами небольшой дождь.
- Днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза, местами град.
- Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью 19-24°С, днем 29-34°С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Прогноз погоды в Украине
7 июля в Украине ожидается жаркая летняя погода. Однако в некоторых областях возможны грозовые дожди и даже град. Подробный прогноз погоды читайте в материале.