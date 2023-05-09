Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 9 травня

Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі сьогодні
9 травня 2023 06:30
Жінка з парасолькою в негоду. Фото: Олександр Прилепа / УНІАН
Сьогодні, в Одесі очікується невеликий дощ. Втім до вечора погода погіршиться. В ніч на 10 травня синоптики попереджають про заморозки. Температура на поверхні ґрунту буде становити 0-5°С. Через небезпечні метеорологічні явища у регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень невеликий.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 8-10°С, вдень 13-15°С.
- Температура морської води 13-14°С.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість — 81%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень невеликий.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 5-10°С, вдень 12-17°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У вівторок, 9 травня, народна синоптикиня прогнозує в Україні вночі заморозки. Зокрема, очікується суттєве похолодання у Криму. Подекуди очікуються дощі.