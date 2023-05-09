Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 9 травня

Жінка з парасолькою в негоду. Фото: Олександр Прилепа / УНІАН

Сьогодні, в Одесі очікується невеликий дощ. Втім до вечора погода погіршиться. В ніч на 10 травня синоптики попереджають про заморозки. Температура на поверхні ґрунту буде становити 0-5°С. Через небезпечні метеорологічні явища у регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень невеликий.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 8-10°С, вдень 13-15°С.

Температура морської води 13-14°С.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість — 81%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень невеликий.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-10°С, вдень 12-17°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У вівторок, 9 травня, народна синоптикиня прогнозує в Україні вночі заморозки. Зокрема, очікується суттєве похолодання у Криму. Подекуди очікуються дощі.