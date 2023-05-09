Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі сьогодні arrow

Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі сьогодні

9 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 9 травня
Жінка з парасолькою в негоду. Фото: Олександр Прилепа / УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, в Одесі очікується невеликий дощ. Втім до вечора погода погіршиться. В ніч на 10 травня синоптики попереджають про заморозки. Температура на поверхні ґрунту буде становити 0-5°С. Через небезпечні метеорологічні явища у регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень невеликий.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 8-10°С, вдень 13-15°С.
  • Температура морської води 13-14°С.
  • Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
  • Вологість — 81%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень невеликий.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 5-10°С, вдень 12-17°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У вівторок, 9 травня, народна синоптикиня прогнозує в Україні вночі заморозки. Зокрема, очікується суттєве похолодання у Криму. Подекуди очікуються дощі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB