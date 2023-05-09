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Надвигается антициклон: какой будет погода в Одессе сегодня

9 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 9 мая.
Женщина с зонтиком в непогоду. Фото: Александр Прилепа / УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня в Одессе ожидается дождь. Впрочем, к вечеру погода ухудшится. В ночь на 10 мая синоптики предупреждают о заморозках. Температура на поверхности грунта составит 0-5°С. Из-за опасных метеорологических явлений в регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 8-10°С, днем 13-15°С.
  • Температура морской воды 13–14°С.
  • Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
  • Влажность — 81%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 5-10°С, днем 12-17°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 9 мая, народный синоптик прогнозирует в Украине ночью заморозки. В частности, ожидается существенное похолодание в Крыму. Временами ожидаются дожди.

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