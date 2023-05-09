Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 9 мая.

Женщина с зонтиком в непогоду. Фото: Александр Прилепа / УНИАН

Сегодня в Одессе ожидается дождь. Впрочем, к вечеру погода ухудшится. В ночь на 10 мая синоптики предупреждают о заморозках. Температура на поверхности грунта составит 0-5°С. Из-за опасных метеорологических явлений в регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 13-15°С.

Температура морской воды 13–14°С.

Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.

Влажность — 81%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 12-17°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 9 мая, народный синоптик прогнозирует в Украине ночью заморозки. В частности, ожидается существенное похолодание в Крыму. Временами ожидаются дожди.