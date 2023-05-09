Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 9 мая.

Надвигается антициклон: какой будет погода в Одессе сегодня
9 мая 2023 06:30
Женщина с зонтиком в непогоду. Фото: Александр Прилепа / УНИАН
Сегодня в Одессе ожидается дождь. Впрочем, к вечеру погода ухудшится. В ночь на 10 мая синоптики предупреждают о заморозках. Температура на поверхности грунта составит 0-5°С. Из-за опасных метеорологических явлений в регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 8-10°С, днем 13-15°С.
- Температура морской воды 13–14°С.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность — 81%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 5-10°С, днем 12-17°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
Во вторник, 9 мая, народный синоптик прогнозирует в Украине ночью заморозки. В частности, ожидается существенное похолодание в Крыму. Временами ожидаются дожди.