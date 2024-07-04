Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 4 липня

Пара ховається під парасолею від дощу. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 4 липня, в Одесі температура піде на спад — вдень синоптики обіцяють до +30 °C. Сонце сховається за хмарами та не буде обпікати, в обласному центрі та на території регіону пройдуть короткочасні дощі, подекуди — з градом.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +21...+23 °C, вдень +29...+31 °C.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура морської води +22...+23 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Місцями короткочасний дощ, гроза, град.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі +18...+23°C, вдень +29...+34 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 4 липня

У четвер, 4 липня, в Україні очікується сильна спека на сході, півдні та в центральних регіонах. Через це може значно підвищитися рівень пожежної небезпеки.

На сході, на півдні та у центральних областях України температура повітря сягатиме +32...+37 °С.

На заході України очікується температура в межах +22...+26 °С. У Житомирській області стовпчики термометрів піднімуться до +27 °С, на Київщині до +30 °С, тоді як на Сумщині зберігатиметься аномальна спека. На заході країни можливі короткочасні дощі та грози, які у другій половині дня можуть охопити північні та центральні області.

Детальний прогноз погоди в Україні на 4 липня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов..