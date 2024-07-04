Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 4 липня

Насувається гроза — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
У четвер, 4 липня, в Одесі температура піде на спад — вдень синоптики обіцяють до +30 °C. Сонце сховається за хмарами та не буде обпікати, в обласному центрі та на території регіону пройдуть короткочасні дощі, подекуди — з градом.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ, гроза.
- Температура вночі +21...+23 °C, вдень +29...+31 °C.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.
- Температура морської води +22...+23 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Місцями короткочасний дощ, гроза, град.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі +18...+23°C, вдень +29...+34 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Прогноз погоди в Україні 4 липня
У четвер, 4 липня, в Україні очікується сильна спека на сході, півдні та в центральних регіонах. Через це може значно підвищитися рівень пожежної небезпеки.
На сході, на півдні та у центральних областях України температура повітря сягатиме +32...+37 °С.
На заході України очікується температура в межах +22...+26 °С. У Житомирській області стовпчики термометрів піднімуться до +27 °С, на Київщині до +30 °С, тоді як на Сумщині зберігатиметься аномальна спека. На заході країни можливі короткочасні дощі та грози, які у другій половині дня можуть охопити північні та центральні області.
Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов..
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