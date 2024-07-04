Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 4 июля

Надвигается гроза — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
В четверг, 4 июля, в Одессе температура пойдет на убыль — днем синоптики обещают до +30 °C. Солнце скроется за облаками и не будет обжигать, в областном центре и на территории региона пройдут кратковременные дожди, иногда с градом.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь, гроза.
- Температура ночью +21...+23 °C, днем +29...+31 °C.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
- Температура морской воды +22...+23 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Местами кратковременный дождь, гроза, град.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью +18...+23°C, днем +29...+34°C.
- На автодорогах области видимость добра.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Прогноз погоды в Украине 4 июля
В четверг, 4 июля, в Украине ожидается сильная жара на востоке, юге и центральных регионах. Поэтому может значительно повыситься уровень пожарной опасности.
На востоке, на юге и в центральных областях Украины температура воздуха будет достигать +32...+37 °С.
На западе Украины ожидается температура в пределах +22...+26°С. В Житомирской области столбики термометров поднимутся до +27 °С, в Киевской области до +30 °С, тогда как в Сумской области будет сохраняться аномальная жара. На западе страны возможны кратковременные дожди и грозы, во второй половине дня могут охватить северные и центральные области.
Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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