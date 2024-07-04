Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 4 июля

Пара скрывается под зонтиком от дождя. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 4 июля, в Одессе температура пойдет на убыль — днем синоптики обещают до +30 °C. Солнце скроется за облаками и не будет обжигать, в областном центре и на территории региона пройдут кратковременные дожди, иногда с градом.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь, гроза.

Температура ночью +21...+23 °C, днем +29...+31 °C.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.

Температура морской воды +22...+23 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами кратковременный дождь, гроза, град.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.

Температура ночью +18...+23°C, днем +29...+34°C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 4 июля

В четверг, 4 июля, в Украине ожидается сильная жара на востоке, юге и центральных регионах. Поэтому может значительно повыситься уровень пожарной опасности.

На востоке, на юге и в центральных областях Украины температура воздуха будет достигать +32...+37 °С.

На западе Украины ожидается температура в пределах +22...+26°С. В Житомирской области столбики термометров поднимутся до +27 °С, в Киевской области до +30 °С, тогда как в Сумской области будет сохраняться аномальная жара. На западе страны возможны кратковременные дожди и грозы, во второй половине дня могут охватить северные и центральные области.

Подробный прогноз погоды в Украине на 4 июля. Фото: скриншот

Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.