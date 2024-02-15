Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 15 лютого

Насувається холодний циклон — якою буде погода в Одесі сьогодні
15 лютого 2024 06:33
Людина їде на мопеді. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 15 лютого, в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Сонця можна не чекати, одна місцями можливий дощ. Також зберігатиметься туман.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Часом невеликий дощ.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +5..+6 °С, вдень +6..+7 °С.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +3..+8 °С, вдень +8..+12 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 15 лютого
В Україні в четвер, 15 лютого, очікується "свіжа", проте не дуже холодна погода. Дощитиме цього дня переважно в центрі країни, місцями в північних та південних областях.
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