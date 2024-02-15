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Насувається холодний циклон — якою буде погода в Одесі сьогодні

15 лютого 2024 06:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 15 лютого
Людина їде на мопеді. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 15 лютого, в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Сонця можна не чекати, одна місцями можливий дощ. Також зберігатиметься туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Часом невеликий дощ.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +5..+6 °С, вдень +6..+7 °С.
Насувається холодний циклон — якою буде погода в Одесі сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +3..+8 °С, вдень +8..+12 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Насувається холодний циклон — якою буде погода в Одесі сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 15 лютого

В Україні в четвер, 15 лютого, очікується "свіжа", проте не дуже холодна погода. Дощитиме цього дня переважно в центрі країни, місцями в північних та південних областях. 

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