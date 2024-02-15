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Надвигается холодный циклон — какой будет погода в Одессе сегодня

15 февраля 2024 06:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 15 февраля.
Человек едет на мопеде. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 15 февраля, в Одессе ожидается облачная и влажная погода. Солнца можно не дожидаться, одна местами возможен дождь. Также сохраняется туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Временами небольшой дождь.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +5..+6 °С, днем +6..+7 °С.
Надвигается холодный циклон — какой будет погода в Одессе сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +3..+8 °С, днем +8..+12 °С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Надвигается холодный циклон — какой будет погода в Одессе сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 15 февраля

В Украине в четверг, 15 февраля, ожидается "свежая", но не очень холодная погода. Дождь в этот день будет преимущественно в центре страны, местами в северных и южных областях.

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