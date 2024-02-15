Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 15 февраля.

Человек едет на мопеде. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 15 февраля, в Одессе ожидается облачная и влажная погода. Солнца можно не дожидаться, одна местами возможен дождь. Также сохраняется туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Временами небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью +5..+6 °С, днем +6..+7 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью +3..+8 °С, днем +8..+12 °С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 15 февраля

В Украине в четверг, 15 февраля, ожидается "свежая", но не очень холодная погода. Дождь в этот день будет преимущественно в центре страны, местами в северных и южных областях.