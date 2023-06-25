Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 червня

Насувається негода: чого чекати одеситам сьогодні
25 червня 2023 06:30
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
В неділю на одеситів чекає короткочасний дощ. Крім того, синоптики попереджають про сильний вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер південний, вдень північно-західний, 9–14 м/с, під час грози шквал, 15–20 м/c.
- Температура вночі — 20–22°С, вдень — 27–29°С.
- Температура морської води — 22–23°С.
- Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
- Вологість — 87%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень короткочасний дощ,
місцями значний, гроза, місцями град.
- Вітер південний, вдень північно-західний, 9–14 м/с, під час грози шквал, 15–20 м/с.
- Температура вночі — 17–22°С, вдень — 25–30°С.
- На автошляхах області видимість під час дощу — 1–2 км.
Прогноз погоди в Україні
25 червня, в Україні буде тепло. Але майже у всіх регіонах пройдуть невеликі дощі з грозами. Детальний прогноз читайте в матеріалі.