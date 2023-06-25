Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 червня

Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

В неділю на одеситів чекає короткочасний дощ. Крім того, синоптики попереджають про сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, вдень північно-західний, 9–14 м/с, під час грози шквал, 15–20 м/c.

Температура вночі — 20–22°С, вдень — 27–29°С.

Температура морської води — 22–23°С.

Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.

Вологість — 87%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень короткочасний дощ,

місцями значний, гроза, місцями град.

місцями значний, гроза, місцями град. Вітер південний, вдень північно-західний, 9–14 м/с, під час грози шквал, 15–20 м/с.

Температура вночі — 17–22°С, вдень — 25–30°С.

На автошляхах області видимість під час дощу — 1–2 км.

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