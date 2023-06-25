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Насувається негода: чого чекати одеситам сьогодні

25 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 червня
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В неділю на одеситів чекає короткочасний дощ. Крім того, синоптики попереджають про сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.   

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер південний, вдень північно-західний, 9–14 м/с, під час грози шквал, 15–20 м/c.
  • Температура вночі — 20–22°С, вдень — 27–29°С.
  • Температура морської води — 22–23°С.
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
  • Вологість — 87%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень короткочасний дощ,
    місцями значний, гроза, місцями град.
  • Вітер південний, вдень північно-західний, 9–14 м/с, під час грози шквал, 15–20 м/с.
  • Температура вночі — 17–22°С, вдень — 25–30°С.
  • На автошляхах області видимість під час дощу — 1–2 км. 
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

25 червня, в Україні буде тепло. Але майже у всіх регіонах пройдуть невеликі дощі з грозами. Детальний прогноз читайте в матеріалі.

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