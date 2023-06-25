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Надвигается непогода: чего ждать одесситам сегодня

25 июня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 июня.
Люди идут в дождь. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье одесситов ожидает кратковременный дождь. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер южный, днем северо-западный, 9–14 м/с, при грозе шквал, 15–20 м/с.
  • Температура ночью — 20–22°С, днем — 27–29°С.
  • Температура морской воды — 22-23°С.
  • Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
  • Влажность — 87%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза, днем кратковременный дождь,
    местами значительный, гроза, местами град.
  • Ветер южный, днем северо-западный, 9–14 м/с, при грозе шквал, 15–20 м/с.
  • Температура ночью — 17–22°С, днем — 25–30°С.
  • На дорогах области видимость во время дождя — 1–2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

25 июня в Украине будет тепло. Но почти во всех регионах пройдут дожди с грозами. Подробный прогноз читайте в материале.

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