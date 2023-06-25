Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 июня.

Надвигается непогода: чего ждать одесситам сегодня
25 июня 2023 06:30
Люди идут в дождь. Фото: Новини.LIVE
В воскресенье одесситов ожидает кратковременный дождь. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер южный, днем северо-западный, 9–14 м/с, при грозе шквал, 15–20 м/с.
- Температура ночью — 20–22°С, днем — 27–29°С.
- Температура морской воды — 22-23°С.
- Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
- Влажность — 87%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, гроза, днем кратковременный дождь,
местами значительный, гроза, местами град.
- Ветер южный, днем северо-западный, 9–14 м/с, при грозе шквал, 15–20 м/с.
- Температура ночью — 17–22°С, днем — 25–30°С.
- На дорогах области видимость во время дождя — 1–2 км.
Прогноз погоды в Украине
25 июня в Украине будет тепло. Но почти во всех регионах пройдут дожди с грозами. Подробный прогноз читайте в материале.