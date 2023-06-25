Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 июня.

Люди идут в дождь. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье одесситов ожидает кратковременный дождь. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, днем северо-западный, 9–14 м/с, при грозе шквал, 15–20 м/с.

Температура ночью — 20–22°С, днем — 27–29°С.

Температура морской воды — 22-23°С.

Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

Влажность — 87%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза, днем кратковременный дождь,

местами значительный, гроза, местами град.

местами значительный, гроза, местами град. Ветер южный, днем северо-западный, 9–14 м/с, при грозе шквал, 15–20 м/с.

Температура ночью — 17–22°С, днем — 25–30°С.

На дорогах области видимость во время дождя — 1–2 км.

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