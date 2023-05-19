Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 19 травня

Жінка йде під дощем з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 травня синоптики прогнозують, погіршення погодних умов. Втім, день буде досить теплий й температура повітря прогріється до +25 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів.

Вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 23-25°С.

Температура морської води 16-17°С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 70%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів.

Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

19 травня, в деяких областях можливі короткочасні дощі. Також синоптики попередили про пожежну небезпеку майже по всій території України. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.