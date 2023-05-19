Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 19 травня

Насувається негода: чого очікувати одеситам сьогодні
19 травня 2023 06:30
Жінка йде під дощем з парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 19 травня синоптики прогнозують, погіршення погодних умов. Втім, день буде досить теплий й температура повітря прогріється до +25 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів.
- Вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 23-25°С.
- Температура морської води 16-17°С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 70%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів.
- Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
19 травня, в деяких областях можливі короткочасні дощі. Також синоптики попередили про пожежну небезпеку майже по всій території України. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.