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Надвигается непогода: чего ожидать одесситам сегодня

19 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 19 мая.
Женщина идет под дождем с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 19 мая синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Впрочем, день будет достаточно тёплый и температура воздуха прогреется до +25 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков.
  • Днем кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.
  • Температура морской воды 16–17°С.
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность — 70%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков.
  • Днем кратковременный дождь, гроза, местами град.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

19 мая в некоторых областях возможны кратковременные дожди. Также синоптики предупредили о пожарной опасности почти по всей территории Украины. Подробный прогноз — читайте в материале.

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