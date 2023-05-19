Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 19 мая.

Женщина идет под дождем с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 мая синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Впрочем, день будет достаточно тёплый и температура воздуха прогреется до +25 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков.

Днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 16–17°С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 70%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков.

Днем кратковременный дождь, гроза, местами град.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области видимость добра.

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19 мая в некоторых областях возможны кратковременные дожди. Также синоптики предупредили о пожарной опасности почти по всей территории Украины. Подробный прогноз — читайте в материале.