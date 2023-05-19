Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 19 мая.

Надвигается непогода: чего ожидать одесситам сегодня
19 мая 2023 06:30
Женщина идет под дождем с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 19 мая синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Впрочем, день будет достаточно тёплый и температура воздуха прогреется до +25 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков.
- Днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.
- Температура морской воды 16–17°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 70%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков.
- Днем кратковременный дождь, гроза, местами град.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
19 мая в некоторых областях возможны кратковременные дожди. Также синоптики предупредили о пожарной опасности почти по всей территории Украины. Подробный прогноз — читайте в материале.