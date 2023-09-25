Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 вересня

Насувається негода: детальний прогноз погоди в Одесі сьогодні
25 вересня 2023 06:30
Туманний день. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 25 вересня, в Одесі очікується туман. Температура повітря прогріється до 27 градусів. Крім того, тиждень розпочнеться із вітряного дня.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 16-18°С, вдень 25-27°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 75%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 13-18°С, вдень 25-30°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
У понеділок, 25 вересня на українців очікує тепла погода без опадів. Короткочасні дощі очікуються лише в західних областях. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.