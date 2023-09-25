Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 вересня

Туманний день. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 вересня, в Одесі очікується туман. Температура повітря прогріється до 27 градусів. Крім того, тиждень розпочнеться із вітряного дня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 16-18°С, вдень 25-27°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 75%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У понеділок, 25 вересня на українців очікує тепла погода без опадів. Короткочасні дощі очікуються лише в західних областях. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.