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Насувається негода: детальний прогноз погоди в Одесі сьогодні

25 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 вересня
Туманний день. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 25 вересня, в Одесі очікується туман. Температура повітря прогріється до 27 градусів. Крім того, тиждень розпочнеться із вітряного дня. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. 
  • Вітер східний, 7-12 м/с. 
  • Температура вночі 16-18°С, вдень 25-27°С. 
  • Температура морської води 20-21°С. 
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 75%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. 
  • Вночі та вранці місцями туман. 
  • Вітер східний, 7-12 м/с. 
  • Температура вночі 13-18°С, вдень 25-30°С. 
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м. 
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У понеділок, 25 вересня на українців очікує тепла погода без опадів. Короткочасні дощі очікуються лише в західних областях. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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