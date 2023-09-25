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Надвигается непогода: подробный прогноз погоды в Одессе

25 сентября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 сентября.
Туманный день. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 25 сентября в Одессе ожидается туман. Температура воздуха прогреется до 27 градусов. Кроме того, неделя начнется с ветреного дня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 16-18°С, днем ​​25-27°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
  • Влажность — 75%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 13-18°С, днем ​​25-30°С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В понедельник, 25 сентября украинцев ожидает теплая погода без осадков. Кратковременные дожди ожидаются только в западных областях. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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