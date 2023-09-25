Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 сентября.

Туманный день. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 25 сентября в Одессе ожидается туман. Температура воздуха прогреется до 27 градусов. Кроме того, неделя начнется с ветреного дня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем ​​25-27°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 75%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем ​​25-30°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В понедельник, 25 сентября украинцев ожидает теплая погода без осадков. Кратковременные дожди ожидаются только в западных областях. Подробный прогноз погоды читайте в материале.