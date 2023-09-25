Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 сентября.

Надвигается непогода: подробный прогноз погоды в Одессе
25 сентября 2023 06:30
Туманный день. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 25 сентября в Одессе ожидается туман. Температура воздуха прогреется до 27 градусов. Кроме того, неделя начнется с ветреного дня.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 75%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине
В понедельник, 25 сентября украинцев ожидает теплая погода без осадков. Кратковременные дожди ожидаются только в западных областях. Подробный прогноз погоды читайте в материале.