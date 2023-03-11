Погода в Одесі та області 11 березня

Детальний прогноз погоди

Вихідні розпочнуться із погіршення погонних умов. Синоптики прогнозують сильний поривчатий вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде хмарно с проясненнями. Синоптики повідомляють, що слід очікувати невеликий дощ. Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 9-11°С.

Прогноз погоди по Одеській області

В Одеській області сьогодні буде теж хмарно с проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 9-14°С, на півдні 17-19°С. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Україні

11 березня, в Україні очікуються опади у вигляді дощу або мокрого снігу. Також жителів низки регіонів попередили про посилення вітру. Очікується хмарна погода. Вночі у західних, південних центральних областях та в Криму, вдень в Україні дощ, у Карпатах з мокрим снігом.

Нагадаємо, раніше у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.