Погода в Одесі та області 11 березня

Насувається негода: до чого бути готовим одеситам
Вихідні розпочнуться із погіршення погонних умов. Синоптики прогнозують сильний поривчатий вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно с проясненнями. Синоптики повідомляють, що слід очікувати невеликий дощ. Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 9-11°С.
Прогноз погоди по Одеській області
В Одеській області сьогодні буде теж хмарно с проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 9-14°С, на півдні 17-19°С. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
11 березня, в Україні очікуються опади у вигляді дощу або мокрого снігу. Також жителів низки регіонів попередили про посилення вітру. Очікується хмарна погода. Вночі у західних, південних центральних областях та в Криму, вдень в Україні дощ, у Карпатах з мокрим снігом.
Нагадаємо, раніше у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.