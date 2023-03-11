Погода в Одессе и области 11 марта

Подробный прогноз погоды

Выходные начнутся с ухудшения погонных условий. Синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно с прояснениями. Синоптики сообщают, что ожидается небольшой дождь. Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6°С тепла, днем 9-11°С.

Прогноз погоды в Одесской области

В Одесской области сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью днем без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 9-14°С, на юге 17-19°С. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине

11 марта в Украине ожидаются осадки в виде дождя или мокрого снега. Также жители ряда регионов предупредили об усилении ветра. Ожидается облачная погода. Ночью в западных, южных центральных областях и Крыму, днем в Украине дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Напомним, ранее в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.