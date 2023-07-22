Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 липня

Жінка біжить під дощем. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 липня, на Одещині продовжить вирувати негода. Синоптики попереджають про короткочасний дощ із грозою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 20-22°С, вдень 25-27°С.

Температура морської води — 21-22°С.

Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.

Вологість — 78%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень 25-30°С, місцями до 33°С.

На автошляхах області видимість добра.

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