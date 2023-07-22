Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 липня

Насувається негода: прогулянки Одесою доведеться відкласти
22 липня 2023 06:45
Жінка біжить під дощем. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 22 липня, на Одещині продовжить вирувати негода. Синоптики попереджають про короткочасний дощ із грозою.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 20-22°С, вдень 25-27°С.
- Температура морської води — 21-22°С.
- Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
- Вологість — 78%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 17-22°С, вдень 25-30°С, місцями до 33°С.
- На автошляхах області видимість добра.
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22 липня по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики попередили про грозу, шквали та зливи. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.