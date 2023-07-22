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Насувається негода: прогулянки Одесою доведеться відкласти

22 липня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 липня
Жінка біжить під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 22 липня, на Одещині продовжить вирувати негода. Синоптики попереджають про короткочасний дощ із грозою. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 20-22°С, вдень 25-27°С.
  • Температура морської води — 21-22°С.
  • Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
  • Вологість — 78%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 17-22°С, вдень 25-30°С, місцями до 33°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

22 липня по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики попередили про грозу, шквали та зливи. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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