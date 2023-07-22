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Надвигается непогода: прогулки по Одессе придется отложить

22 июля 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 июля.
Женщина бежит под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 22 июля, в Одесской области продолжит бушевать непогода. Синоптики предупреждают о кратковременном дожде с грозой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 20-22°С, днем ​​25-27°С.
  • Температура морской воды — 21-22°С.
  • Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
  • Влажность — 78%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 17-22°С, днем ​​25-30°С, местами до 33°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

22 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики предупредили о грозе, шквалах и ливнях. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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