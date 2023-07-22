Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 июля.

Надвигается непогода: прогулки по Одессе придется отложить
22 июля 2023 06:45
Женщина бежит под дождем. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 22 июля, в Одесской области продолжит бушевать непогода. Синоптики предупреждают о кратковременном дожде с грозой.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 20-22°С, днем 25-27°С.
- Температура морской воды — 21-22°С.
- Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
- Влажность — 78%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 17-22°С, днем 25-30°С, местами до 33°С.
- На автодорогах области видимость добра.
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