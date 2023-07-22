Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 июля.

Женщина бежит под дождем. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 июля, в Одесской области продолжит бушевать непогода. Синоптики предупреждают о кратковременном дожде с грозой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем ​​25-27°С.

Температура морской воды — 21-22°С.

Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.

Влажность — 78%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем ​​25-30°С, местами до 33°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

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22 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики предупредили о грозе, шквалах и ливнях. Подробный прогноз погоды читайте в материале.