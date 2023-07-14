Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 липня

Насувається негода: що прогнозують синоптики для одеситів на сьогодні
14 липня 2023 06:30
Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE
В останній день робочого тижня на одеситів чекає хмарний день з дощем. Крім того, синоптики попереджають про сильний вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
- Вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 91%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
- Вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 17-22°С, вдень 26-31°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У п'ятницю, 14 липня, по всій території України очікується хмарно з проясненнями. Синоптики попередили про зміну погоди майже у всіх частинах країни. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.