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Насувається негода: що прогнозують синоптики для одеситів на сьогодні

14 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 липня
Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В останній день робочого тижня на одеситів чекає хмарний день з дощем. Крім того, синоптики попереджають про сильний вітер. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
  • Вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 91%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
  • Вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 17-22°С, вдень 26-31°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

У п'ятницю,  14 липня, по всій території України очікується хмарно з проясненнями. Синоптики попередили про зміну погоди майже у всіх частинах країни. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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