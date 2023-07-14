Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 липня

Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

В останній день робочого тижня на одеситів чекає хмарний день з дощем. Крім того, синоптики попереджають про сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.

Вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 91%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.

Вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень 26-31°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

У п'ятницю, 14 липня, по всій території України очікується хмарно з проясненнями. Синоптики попередили про зміну погоди майже у всіх частинах країни. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.