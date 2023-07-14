Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 июля.

Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

В последний день рабочей недели одесситов ожидает облачный день с дождем. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков.

Ветер южный, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем ​​28-30°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 91%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков.

Ветер южный, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем ​​26-31°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В пятницу, 14 июля, на всей территории Украины ожидается облачно с прояснениями. Синоптики предупредили об изменении погоды почти во всех частях страны. Подробный прогноз погоды читайте в материале.