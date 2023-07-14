Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 июля.

Надвигается непогода: что прогнозируют синоптики для одесситов на сегодня
14 июля 2023 06:30
Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE
В последний день рабочей недели одесситов ожидает облачный день с дождем. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
- Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 20-22°С, днем 28-30°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 91%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
- Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 17-22°С, днем 26-31°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
В пятницу, 14 июля, на всей территории Украины ожидается облачно с прояснениями. Синоптики предупредили об изменении погоды почти во всех частях страны. Подробный прогноз погоды читайте в материале.