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Надвигается непогода: что прогнозируют синоптики для одесситов на сегодня

14 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 июля.
Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В последний день рабочей недели одесситов ожидает облачный день с дождем. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков.
  • Ветер южный, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 20-22°С, днем ​​28-30°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 91%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков.
  • Ветер южный, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 17-22°С, днем ​​26-31°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В пятницу, 14 июля, на всей территории Украины ожидается облачно с прояснениями. Синоптики предупредили об изменении погоды почти во всех частях страны. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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