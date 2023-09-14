Насувається негода: в Одесі оголосили штормове попередження

Штормове море. Фото: google

Вночі 15 вересня в Одесі та області очікуються пориви південно-західного вітру 15-17 м/с, вдень гроза. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Пориви сильного вітру

Враховуючи погіршення погодних умов, мерія Одеси закликає мешканців та гостей міста бути особливо обережними. Рекомендується обмежити переміщення та подорожі, зокрема для літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Також просять утриматись від залишення транспортних засобів під деревами та лініями електропередач, а під час пересування під деревами бути особливо обережними, оскільки сильний вітер може призвести до падіння гілок та кабелів.

Небезпека для відвідувачів пляжів

Крім того, через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя.

"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування в пляжній зоні є надто високою", — йдеться в повідомленні.

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одесі

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, у четвер,14 вересня, до України прийде атмосферний фронт. Він принесе потужні дощі, а також грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.