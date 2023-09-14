Надвигается непогода: в Одессе объявили штормовое предупреждение
Ночью, 15 сентября, в Одессе и области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-17 м/с, днем гроза. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Порывы сильного ветра
Учитывая ухудшение погодных условий, мэрия Одессы призывает жителей и гостей быть особенно осторожными. Рекомендуется ограничить перемещение и путешествия, в частности для пожилых, детей и беременных женщин. Также просят воздержаться от оставления транспортных средств под деревьями и линиями электропередач, а при передвижении под деревьями быть особенно осторожными, поскольку сильный ветер может привести к падению веток и кабелей.
Опасность для посетителей пляжей
Кроме того, из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока", — говорится в сообщении.
В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.
Горячие линии в Одессе
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
Напомним, в четверг, 14 сентября, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет сильные дожди, а также грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.