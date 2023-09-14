Надвигается непогода: в Одессе объявили штормовое предупреждение

Штормовое море. Фото: google

Ночью, 15 сентября, в Одессе и области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-17 м/с, днем гроза. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Учитывая ухудшение погодных условий, мэрия Одессы призывает жителей и гостей быть особенно осторожными. Рекомендуется ограничить перемещение и путешествия, в частности для пожилых, детей и беременных женщин. Также просят воздержаться от оставления транспортных средств под деревьями и линиями электропередач, а при передвижении под деревьями быть особенно осторожными, поскольку сильный ветер может привести к падению веток и кабелей.

Опасность для посетителей пляжей

Кроме того, из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока", — говорится в сообщении.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одессе

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, в четверг, 14 сентября, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет сильные дожди, а также грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.