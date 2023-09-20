Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 вересня

Насувається похолодання: якою буде погода в Одесі сьогодні
20 вересня 2023 06:30
Дитина грається біля фонтану в Одесі. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська
У середу, 20 вересня, в Одесі очікується хмарний прохолодний день. Крім того, синоптики попереджають про пориви вітру та підвищений атмосферний тиск.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південний, 5 – 10 м/с.
- Температура вночі 16 – 18°С, вдень 23 – 25°С.
- Температура морської води 21 – 22°С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 69%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південний, 5 – 10 м/с.
- Температура вночі 13 – 18°С, вдень 23 – 28°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У середу, 20 вересня, в Україні буде суха погода, лише трохи вологою хмарністю захопить Вінниччину. Деякі регіони зачеплять теплі дощі. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.