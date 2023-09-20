Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Насувається похолодання: якою буде погода в Одесі сьогодні arrow

Насувається похолодання: якою буде погода в Одесі сьогодні

20 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 вересня
Дитина грається біля фонтану в Одесі. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У середу, 20 вересня, в Одесі очікується хмарний прохолодний день. Крім того, синоптики попереджають про пориви вітру та підвищений атмосферний тиск.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південний, 5 – 10 м/с.
  • Температура вночі 16 – 18°С, вдень 23 – 25°С.
  • Температура морської води 21 – 22°С.
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 69%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південний, 5 – 10 м/с.
  • Температура вночі 13 – 18°С, вдень 23 – 28°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У середу, 20 вересня, в Україні буде суха погода, лише трохи вологою хмарністю захопить Вінниччину. Деякі регіони зачеплять теплі дощі. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз