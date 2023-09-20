Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 вересня

Дитина грається біля фонтану в Одесі. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська

У середу, 20 вересня, в Одесі очікується хмарний прохолодний день. Крім того, синоптики попереджають про пориви вітру та підвищений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура вночі 16 – 18°С, вдень 23 – 25°С.

Температура морської води 21 – 22°С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 69%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура вночі 13 – 18°С, вдень 23 – 28°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У середу, 20 вересня, в Україні буде суха погода, лише трохи вологою хмарністю захопить Вінниччину. Деякі регіони зачеплять теплі дощі. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.