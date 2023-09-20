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Надвигается похолодание: какой будет погода в Одессе сегодня

20 сентября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 сентября.
Ребенок играет возле фонтана в Одессе. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 20 сентября, в Одессе ожидается пасмурный прохладный день. Кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра и повышенном атмосферном давлении.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 5 – 10 м/с.
  • Температура ночью 16 – 18°С, днем ​​23 – 25°С.
  • Температура морской воды 21 – 22°С.
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность — 69%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 5 – 10 м/с.
  • Температура ночью 13 – 18°С, днем ​​23 – 28°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В среду, 20 сентября, в Украине будет сухая погода, лишь немного влажной облачностью захватит Виннитчину. Некоторые регионы коснутся теплых дождей. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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