Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 сентября.

Надвигается похолодание: какой будет погода в Одессе сегодня
20 сентября 2023 06:30
Ребенок играет возле фонтана в Одессе. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская
В среду, 20 сентября, в Одессе ожидается пасмурный прохладный день. Кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра и повышенном атмосферном давлении.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, 5 – 10 м/с.
- Температура ночью 16 – 18°С, днем 23 – 25°С.
- Температура морской воды 21 – 22°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 69%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, 5 – 10 м/с.
- Температура ночью 13 – 18°С, днем 23 – 28°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В среду, 20 сентября, в Украине будет сухая погода, лишь немного влажной облачностью захватит Виннитчину. Некоторые регионы коснутся теплых дождей. Подробный прогноз погоды читайте в материале.