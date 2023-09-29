Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 вересня

Жінки гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE

В останній день робочого тижня в Одесі очікується мінлива хмарність. Метеочутливим людям слід бути уважними, адже синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 16-18°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 44%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У п'ятницю, 29 вересня на українців очікує тепла погода з хмарністю, без опадів. Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.