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Насувається похолодання: якою буде погода в Одесі сьогодні

29 вересня 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 вересня
Жінки гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В останній день робочого тижня в Одесі очікується мінлива хмарність. Метеочутливим людям слід бути уважними, адже синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с. 
  • Температура вночі 16-18°С, вдень 26-28°С. 
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 44%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с. 
  • Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У п'ятницю, 29 вересня на українців очікує тепла погода з хмарністю, без опадів. Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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