Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 вересня

Насувається похолодання: якою буде погода в Одесі сьогодні
29 вересня 2023 06:30
Жінки гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE
В останній день робочого тижня в Одесі очікується мінлива хмарність. Метеочутливим людям слід бути уважними, адже синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 16-18°С, вдень 26-28°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 44%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У п'ятницю, 29 вересня на українців очікує тепла погода з хмарністю, без опадів. Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.