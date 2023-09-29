Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 сентября.

Надвигается похолодание: какой будет погода в Одессе сегодня
29 сентября 2023 06:30
Женщины гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
В последний день рабочей недели в Одессе ожидается переменная облачность. Метео чувствительным людям следует быть внимательными, ведь синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 16-18°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 44%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В пятницу, 29 сентября украинцев ожидает теплая погода с облачностью, без осадков. Синоптики также предупреждают о пожарной опасности. Подробный прогноз погоды читайте в материале.