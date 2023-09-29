Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 сентября.

Женщины гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В последний день рабочей недели в Одессе ожидается переменная облачность. Метео чувствительным людям следует быть внимательными, ведь синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем ​​26-28°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 44%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем ​​25-30°.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В пятницу, 29 сентября украинцев ожидает теплая погода с облачностью, без осадков. Синоптики также предупреждают о пожарной опасности. Подробный прогноз погоды читайте в материале.