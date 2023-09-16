Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 вересня

Насувається справжня осінь: якою буде погода в Одесі сьогодні
16 вересня 2023 06:40
Люди йдуть під дощем. Фото: google
Теплі дні залишились позаду, насувається справжня осінь. Вихідні в одеситів розпочнуться з дощу та вітру. Крім того, синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ.
- Вітер північно-східний, 9–14 м/с.
- Температура вночі 15–17 °С, вдень 23–25 °С.
- Температура морської води 21–22 °С.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість — 76%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-східний, 9–14 м/с.
- Температура вночі 14–19 °С, вдень 22–27 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У суботу, 16 вересня, очікується комфортна, свіжа погода. Втім, деякі регіони України синоптики попереджають про зливи та грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.