Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 вересня

Люди йдуть під дощем. Фото: google

Теплі дні залишились позаду, насувається справжня осінь. Вихідні в одеситів розпочнуться з дощу та вітру. Крім того, синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ.

Вітер північно-східний, 9–14 м/с.

Температура вночі 15–17 °С, вдень 23–25 °С.

Температура морської води 21–22 °С.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість — 76%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 9–14 м/с.

Температура вночі 14–19 °С, вдень 22–27 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

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У суботу, 16 вересня, очікується комфортна, свіжа погода. Втім, деякі регіони України синоптики попереджають про зливи та грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.