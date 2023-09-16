Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 сентября.

Надвигается настоящая осень: какой будет погода в Одессе сегодня
16 сентября 2023 06:40
Люди идут в дождь. Фото: google
Теплые дни остались позади, надвигается настоящая осень. Выходные у одесситов начнутся с дождя и ветра. Кроме того, синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь.
- Ветер северо-восточный 9 – 14 м/с.
- Температура ночью 15 – 17°С, днем 23 – 25°С.
- Температура морской воды 21 – 22°С.
- Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
- Влажность — 76%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северо-восточный 9 – 14 м/с.
- Температура ночью 14 – 19°С, днем 22 – 27°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В субботу, 16 сентября, ожидается комфортная погода. Впрочем, некоторые регионы Украины синоптики предупреждают о ливнях и грозах. Подробный прогноз погоды читайте в материале.