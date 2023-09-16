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Надвигается настоящая осень: какой будет погода в Одессе сегодня

16 сентября 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 сентября.
Люди идут в дождь. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Теплые дни остались позади, надвигается настоящая осень. Выходные у одесситов начнутся с дождя и ветра. Кроме того, синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь.
  • Ветер северо-восточный 9 – 14 м/с.
  • Температура ночью 15 – 17°С, днем ​​23 – 25°С.
  • Температура морской воды 21 – 22°С.
  • Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
  • Влажность — 76%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северо-восточный 9 – 14 м/с.
  • Температура ночью 14 – 19°С, днем ​​22 – 27°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В субботу, 16 сентября, ожидается комфортная погода. Впрочем, некоторые регионы Украины синоптики предупреждают о ливнях и грозах. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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