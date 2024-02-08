Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 лютого

Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 лютого, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Водночас опадів не прогнозується, однак температура повітря буде підійматися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +7..+8 °С, вдень +9..+12 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів, лише вдень на півночі невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +5..+10 °С, вдень +13..+17 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 8 лютого

В Україні відбудеться погіршення погодних умов у четвер, 8 лютого. Стовпчики термометрів максимально опустяться до -2 °C, місцями йтиме мокрий сніг та дощ.