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Насувається теплий циклон — якою сьогодні буде погода в Одесі

8 лютого 2024 06:42
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 лютого
Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 8 лютого, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Водночас опадів не прогнозується, однак температура повітря буде підійматися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +7..+8 °С, вдень +9..+12 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів, лише вдень на півночі невеликий дощ.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +5..+10 °С, вдень +13..+17 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 8 лютого

В Україні відбудеться погіршення погодних умов у четвер, 8 лютого. Стовпчики термометрів максимально опустяться до -2 °C, місцями йтиме мокрий сніг та дощ.

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