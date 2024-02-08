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Надвигается теплый циклон — какой будет погода в Одессе

8 февраля 2024 06:42
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 февраля.
Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 8 февраля, в Одессе ожидается облачная погода. В то же время осадки не прогнозируются, однако температура воздуха будет подниматься.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +7..+8 °С, днем +9..+12 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков, лишь днем на севере небольшой дождь.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +5..+10 °С, днем +13..+17 °С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 8 февраля

В Украине произойдет ухудшение погодных условий в четверг, 8 февраля. Столбики термометров максимально опустятся до -2 °C, местами будет идти мокрый снег и дождь.

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