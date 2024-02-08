Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 февраля.

Надвигается теплый циклон — какой будет погода в Одессе
8 февраля 2024 06:42
Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 8 февраля, в Одессе ожидается облачная погода. В то же время осадки не прогнозируются, однако температура воздуха будет подниматься.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +7..+8 °С, днем +9..+12 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков, лишь днем на севере небольшой дождь.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +5..+10 °С, днем +13..+17 °С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 8 февраля
В Украине произойдет ухудшение погодных условий в четверг, 8 февраля. Столбики термометров максимально опустятся до -2 °C, местами будет идти мокрый снег и дождь.
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