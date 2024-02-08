Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 февраля.

Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 8 февраля, в Одессе ожидается облачная погода. В то же время осадки не прогнозируются, однако температура воздуха будет подниматься.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +7..+8 °С, днем +9..+12 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков, лишь днем на севере небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +5..+10 °С, днем +13..+17 °С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 8 февраля

В Украине произойдет ухудшение погодных условий в четверг, 8 февраля. Столбики термометров максимально опустятся до -2 °C, местами будет идти мокрый снег и дождь.