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Насуваються холодні ночі: якою буде погода в Одесі сьогодні

12 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 вересня
Жінка сидить в парку. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні на одеситів чекає досить теплий, сонячний день. Втім вночі температура повітря опуститься до +11 градусів. Синоптики не передбачають істотних опадів, втім слід бути готовим до підвищеного атмосферного тиску.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 12-14°C, вдень 22-24°C.
  • Температура морської води 21-22°C
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 54%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 10-15°C, місцями 5-7°C, вдень 22-27°C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У вівторок, 12 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. Невеликий дощ можливий лише у Карпатах, у більшості областей — туман. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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