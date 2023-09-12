Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 вересня

Жінка сидить в парку. Фото: google

Сьогодні на одеситів чекає досить теплий, сонячний день. Втім вночі температура повітря опуститься до +11 градусів. Синоптики не передбачають істотних опадів, втім слід бути готовим до підвищеного атмосферного тиску.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 12-14°C, вдень 22-24°C.

Температура морської води 21-22°C

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 54%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 10-15°C, місцями 5-7°C, вдень 22-27°C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У вівторок, 12 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. Невеликий дощ можливий лише у Карпатах, у більшості областей — туман. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.