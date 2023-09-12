Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 вересня

Насуваються холодні ночі: якою буде погода в Одесі сьогодні
12 вересня 2023 06:30
Жінка сидить в парку. Фото: google
Сьогодні на одеситів чекає досить теплий, сонячний день. Втім вночі температура повітря опуститься до +11 градусів. Синоптики не передбачають істотних опадів, втім слід бути готовим до підвищеного атмосферного тиску.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 12-14°C, вдень 22-24°C.
- Температура морської води 21-22°C
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 54%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 10-15°C, місцями 5-7°C, вдень 22-27°C.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У вівторок, 12 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. Невеликий дощ можливий лише у Карпатах, у більшості областей — туман. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.