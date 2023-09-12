Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 сентября.

Надвигаются холодные ночи: какой будет погода в Одессе сегодня
12 сентября 2023 06:30
Женщина сидит в парке. Фото: google
Сегодня одесситов ждет достаточно теплый, солнечный день. Впрочем, ночью температура воздуха опустится до +11 градусов. Кроме того, синоптики не подразумевают существенных осадков, впрочем, следует быть готовым к повышенному атмосферному давлению.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер переменных направлений, 3-5 м/с, днем южный, 9-14 м/с.
- Ночью 12-14°C, днем 22-24°C.
- Температура морской воды 21-22°C
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 54%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер переменных направлений, 3-5 м/с, днем южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 10-15°C, местами 5-7°C, днем 22-27°C.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
Во вторник, 12 сентября, в Украине будет преобладать переменная облачность. Небольшой дождь возможен только в Карпатах, в большинстве областей туман. Подробный прогноз погоды читайте в материале.