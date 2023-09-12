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Надвигаются холодные ночи: какой будет погода в Одессе сегодня

12 сентября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 сентября.
Женщина сидит в парке. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня одесситов ждет достаточно теплый, солнечный день. Впрочем, ночью температура воздуха опустится до +11 градусов. Кроме того, синоптики не подразумевают существенных осадков, впрочем, следует быть готовым к повышенному атмосферному давлению.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер переменных направлений, 3-5 м/с, днем ​​южный, 9-14 м/с.
  • Ночью 12-14°C, днем ​​22-24°C.
  • Температура морской воды 21-22°C
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность — 54%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер переменных направлений, 3-5 м/с, днем ​​южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 10-15°C, местами 5-7°C, днем ​​22-27°C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Во вторник, 12 сентября, в Украине будет преобладать переменная облачность. Небольшой дождь возможен только в Карпатах, в большинстве областей туман. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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