Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 жовтня

Насуваються магнітні бурі: якою буде погода в Одесі сьогодні
5 жовтня 2023 06:30
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 5 жовтня, в Одесі зберігатиметься по-осінньому тепла та суха погода. В першій половині дня небо буде вкрите хмарами, проте до обіду вийде сонце, без опадів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Переважно хмарно.
- Без опадів.
- Вітер північний, 1-6 м/с.
- Температура вночі 17-19 °С, вдень 19-22 °С.
- Температура морської води 18-19 °С.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість — 56%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями мінлива хмарність.
- Вітер північно-західний, 2-15 м/с.
- Температура вночі 10-15 °С, вдень 22-26 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У четвер, 5 жовтня, в Україні діятиме антициклон під назвою Tora, який принесе з собою суху погоду. Однак, у деяких регіонах слід очікувати й на опади.