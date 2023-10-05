Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 жовтня

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 жовтня, в Одесі зберігатиметься по-осінньому тепла та суха погода. В першій половині дня небо буде вкрите хмарами, проте до обіду вийде сонце, без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер північний, 1-6 м/с.

Температура вночі 17-19 °С, вдень 19-22 °С.

Температура морської води 18-19 °С.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість — 56%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями мінлива хмарність.

Вітер північно-західний, 2-15 м/с.

Температура вночі 10-15 °С, вдень 22-26 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У четвер, 5 жовтня, в Україні діятиме антициклон під назвою Tora, який принесе з собою суху погоду. Однак, у деяких регіонах слід очікувати й на опади.