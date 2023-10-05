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Насуваються магнітні бурі: якою буде погода в Одесі сьогодні

5 жовтня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 жовтня
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 5 жовтня, в Одесі зберігатиметься по-осінньому тепла та суха погода. В першій половині дня небо буде вкрите хмарами, проте до обіду вийде сонце, без опадів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Переважно хмарно. 
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 1-6 м/с. 
  • Температура вночі 17-19 °С, вдень 19-22 °С. 
  • Температура морської води 18-19 °С.
  • Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
  • Вологість — 56%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями мінлива хмарність.
  • Вітер північно-західний, 2-15 м/с. 
  • Температура вночі 10-15 °С, вдень 22-26 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У четвер, 5 жовтня, в Україні діятиме антициклон під назвою Tora, який принесе з собою суху погоду. Однак, у деяких регіонах слід очікувати й на опади. 

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