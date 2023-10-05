Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 октября.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 5 октября, в Одессе будет сохраняться по-осеннему теплая и сухая погода. В первой половине дня небо будет покрыто облаками, однако к обеду выйдет солнце, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Преимущественно облачно.

Без осадков.

Ветер северный, 1-6 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 19-22°С.

Температура морской воды 18–19 °С.

Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.

Влажность — 56%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Местами переменная облачность.

Ветер северо-западный, 2-15 м/с.

Температура ночью 10-15°С, днем 22-26°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В четверг, 5 октября, в Украине будет действовать антициклон под названием Tora, который принесет сухую погоду. Однако в некоторых регионах следует ожидать и осадков.