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Надвигаются магнитные бури: какой будет погода в Одессе сегодня

5 октября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 октября.
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 5 октября, в Одессе будет сохраняться по-осеннему теплая и сухая погода. В первой половине дня небо будет покрыто облаками, однако к обеду выйдет солнце, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Преимущественно облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 1-6 м/с.
  • Температура ночью 17-19°С, днем 19-22°С.
  • Температура морской воды 18–19 °С.
  • Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
  • Влажность — 56%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Местами переменная облачность.
  • Ветер северо-западный, 2-15 м/с.
  • Температура ночью 10-15°С, днем 22-26°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В четверг, 5 октября, в Украине будет действовать антициклон под названием Tora, который принесет сухую погоду. Однако в некоторых регионах следует ожидать и осадков.

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