Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 октября.

Надвигаются магнитные бури: какой будет погода в Одессе сегодня
5 октября 2023 06:30
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 5 октября, в Одессе будет сохраняться по-осеннему теплая и сухая погода. В первой половине дня небо будет покрыто облаками, однако к обеду выйдет солнце, без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Преимущественно облачно.
- Без осадков.
- Ветер северный, 1-6 м/с.
- Температура ночью 17-19°С, днем 19-22°С.
- Температура морской воды 18–19 °С.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность — 56%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Местами переменная облачность.
- Ветер северо-западный, 2-15 м/с.
- Температура ночью 10-15°С, днем 22-26°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
В четверг, 5 октября, в Украине будет действовать антициклон под названием Tora, который принесет сухую погоду. Однако в некоторых регионах следует ожидать и осадков.