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Насувається потепління — синоптики розповіли про погоду в Одесі завтра

23 листопада 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 24 листопада
Люди у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У п'ятницю, 24 листопада, в Одесі зберігатиметься волога погода, проте очікується значне потепління. Синоптики прогнозують зранку ясну погоду, яка протягом дня переміниться на хмарну. Стовпчики термометрів завтра сягнуть показника +10 °C. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується ясна погода, місцями можливий туман. Температура становитиме +4...+9 °C. Вітер західний — 6,1 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +10 °C. Вітер західний — 4,0 м/с. 

Вечір: на вечір небо все ще буде вкрите хмарами, опадів не передбачається. Температура повітря опуститься до +6 °C. Вітер південно-західний — до 3,7 м/с. 

Схід сонця: 24 листопада сонце зійде о 07:01.
Захід сонця: 24 листопада сонце заходитиме о 16:16.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 5 хвилин.

Погода в Україні 24 листопада

У п'ятницю, 24 листопада, в Україні відчутно потеплішає, можлива відлига. Проте в деяких областях очікується сильний вітер — місцями штормові пориви.

Нагадаємо, українців сьогодні засипле снігом та випробує ожеледицями на дорогах. Також синоптики оголосили штормове попередження в низці областей, зокрема Київській, Сумській, Рівненській, Тернопільській та інших, де пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. 

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