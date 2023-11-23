Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 ноября.

Люди в центре города. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 24 ноября, в Одессе сохраняется влажная погода, однако ожидается значительное потепление. Синоптики прогнозируют с утра ясную погоду, которая в течение дня сменится облачной. Столбики термометров завтра достигнут показателя +10 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром: утром ожидается ясная погода, местами возможен туман. Температура будет +4...+9 °C. Ветер западный — 6,1 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура около +10 °C. Ветер западный — 4,0 м/с.

Вечер: к вечеру небо все еще будет покрыто облаками, осадков не предполагается. Температура воздуха опустится до +6 °C. Ветер юго-западный — до 3,7 м/с.

Восход солнца: 24 ноября солнце взойдет в 07:01.

Закат: 24 ноября солнце будет заходить в 16:16.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 5 минут.

Погода в Украине на 24 ноября

В пятницу, 24 ноября, в Украине ощутимо потеплеет, возможна оттепель. Однако в некоторых областях ожидается сильный ветер — местами штормовые порывы.

Напомним, украинцев сегодня засыплет снегом и опробует гололедицами на дорогах. Также синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей, в частности Киевской, Сумской, Ровенской, Тернопольской и других, где порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.