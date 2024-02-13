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Насуваються зміни — чого одеситам чекати від погоди сьогодні

13 лютого 2024 06:22
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 лютого
Жінка йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 13 лютого, в Одесі зберігатиметься хмарна та вітряна погода. Водночас теплий циклон покидає Україну, тож показники на стовпчиках термометрів опускатимуться вниз, також очікується дощ.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
  • Туман.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +6..+7 °С, вдень +6..+7 °С.
    Насуваються зміни — чого одеситам чекати від погоди сьогодні - фото 1
    Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів, лише вдень місцями невеликий дощ.
  • Туман.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +6..+10 °С, вдень +9..+16 °С.
  • На автошляхах області туман, видимість 200-500 м.
Насуваються зміни — чого одеситам чекати від погоди сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 13 лютого

В Україні очікується значно тепліша погода у вівторок, 13 лютого. Вдень стовпчики термометрів сягнуть +17 °C, однак у більшості регіонів переважатимуть дощі.

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