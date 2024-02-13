Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 лютого

Жінка йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 13 лютого, в Одесі зберігатиметься хмарна та вітряна погода. Водночас теплий циклон покидає Україну, тож показники на стовпчиках термометрів опускатимуться вниз, також очікується дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Туман.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +6..+7 °С, вдень +6..+7 °С. Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів, лише вдень місцями невеликий дощ.

Туман.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +6..+10 °С, вдень +9..+16 °С.

На автошляхах області туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 13 лютого

В Україні очікується значно тепліша погода у вівторок, 13 лютого. Вдень стовпчики термометрів сягнуть +17 °C, однак у більшості регіонів переважатимуть дощі.