Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 февраля.

Надвигаются изменения — чего ожидать ожидать от погоды сегодня
13 февраля 2024 06:22
Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Во вторник, 13 февраля, в Одессе будет облачная и ветреная погода. В то же время теплый циклон покидает Украину, так что показатели на столбиках термометров будут опускаться вниз, также ожидается дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
- Туман.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +6..+7 °С, днем +6..+7 °С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков, лишь днем местами небольшой дождь.
- Туман.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +6..+10 °С, днем +9..+16 °С.
- На автодорогах области туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине 13 февраля
В Украине ожидается более теплая погода во вторник, 13 февраля. Днем столбики термометров достигнут +17 °C, однако в большинстве регионов будут преобладать дожди.
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