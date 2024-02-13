Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 февраля.

Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 13 февраля, в Одессе будет облачная и ветреная погода. В то же время теплый циклон покидает Украину, так что показатели на столбиках термометров будут опускаться вниз, также ожидается дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +6..+7 °С, днем +6..+7 °С. Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков, лишь днем местами небольшой дождь.

Туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +6..+10 °С, днем +9..+16 °С.

На автодорогах области туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 13 февраля

В Украине ожидается более теплая погода во вторник, 13 февраля. Днем столбики термометров достигнут +17 °C, однако в большинстве регионов будут преобладать дожди.