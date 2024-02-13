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Надвигаются изменения — чего ожидать ожидать от погоды сегодня

13 февраля 2024 06:22
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 февраля.
Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 13 февраля, в Одессе будет облачная и ветреная погода. В то же время теплый циклон покидает Украину, так что показатели на столбиках термометров будут опускаться вниз, также ожидается дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
  • Туман.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +6..+7 °С, днем +6..+7 °С.
    Надвигаются изменения — чего ожидать ожидать от погоды сегодня - фото 1
    Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков, лишь днем местами небольшой дождь.
  • Туман.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +6..+10 °С, днем +9..+16 °С.
  • На автодорогах области туман, видимость 200-500м.
Надвигаются изменения — чего ожидать ожидать от погоды сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 13 февраля

В Украине ожидается более теплая погода во вторник, 13 февраля. Днем столбики термометров достигнут +17 °C, однако в большинстве регионов будут преобладать дожди.

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Одесса
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