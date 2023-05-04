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Наталя Гуменюк розповіла, чи є загроза з боку Придністров’я

4 травня 2023 17:37
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наталя Гуменюк розповіла, чи є загроза з боку Придністров’я
Вулиця у так званій Придністровській Молдавській Республіці. Фото: DW
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що у так званій Придністровській Молдавській Республіці (ПМР) не спостерігається підвищеної військової активності. Цим вона спростувала інформацію, яку раніше поширювали російські ЗМІ про те, що Сили оборони України готують провокацію для захоплення складів з боєприпасами.

Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу Наталі Гуменюк. 

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"Це класичний приклад інформаційної війни. Це намагання спровокувати ситуацію, перемикнути увагу суспільства. І свого суспільства, і світового. Перемикнувши таким чином увагу, можна покращити своє становище на інших напрямках наприклад, на сході чи на півдні, де в ворога не все складається.  Ми готові до події, які можуть там розвиватися, але підвищеної активності ми не бачимо. Наші сили готові реагувати адекватно", — зазначила Наталя Гуменюк.

Через зосередження на війні в Україні Росія значно втрачає свій вплив в інших регіонах. Однак спроби дестабілізувати ситуацію в таких країнах як Грузія, Сербія та Молдова продовжуються. На останній, зокрема, Росія зосередила особливо серйозні зусилля. Про плани РФ з "горизонтальної" ескалації пише Стефан Вольф, професор з міжнародної безпеки Бірмінгемського університету. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Крім того, ми писали що Росія намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб встановити більш лояльне до Москви керівництво. Відповідні розвіддані США передали владі Молдови. 

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