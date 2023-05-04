Наталья Гуменюк рассказала, есть ли угроза со стороны Приднестровья

Улица в так называемой Приднестровской Молдавской Республике. Фото: DW

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в так называемой Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) не наблюдается повышенной военной активности. Этим она опровергла информацию, ранее распространяемую российскими СМИ, что силы обороны Украины готовят провокацию для захвата складов с боеприпасами.

Об этом Новини.LIVE узнали на брифинге Наталье Гуменюк.

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"Это классический пример информационной войны. Это попытка спровоцировать ситуацию, переключить внимание общества. И своего общества, и мирового. Переключив таким образом внимание, можно улучшить свое положение на других направлениях — например, на Востоке или на Юге, где у врага не все складывается. Мы готовы к событию, которое может там развиваться, но повышенной активности мы не видим. Наши силы готовы реагировать адекватно", — отметила Наталья Гуменюк.

Из-за сосредоточения на войне в Украине Россия значительно теряет свое влияние в других регионах. Однако попытки дестабилизировать ситуацию в таких странах, как Грузия, Сербия и Молдова, продолжаются. На последней, в частности, Россия сосредоточила особо серьезные усилия. О планах РФ по "горизонтальной" эскалации пишет Стефан Вольф, профессор по международной безопасности Бирмингемского университета. Оригинал статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Кроме того, мы писали, что Россия пытается дестабилизировать правительство Молдовы, чтобы установить более лояльное к Москве руководство. Соответствующие разведданные США передали властям Молдовы.