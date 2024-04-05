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Одеситів запитали, що вони знають про НАТО — відповіді розділилися

5 квітня 2024 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
День заснування НАТО: що одесити знають про альянс
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Ковальчук Віктор/УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Цьогоріч 4 квітня Північноатлантичному оборонному альянсу виповнюється 75 років. Найпотужніший військовий союз було створено у 1949 році у Вашингтоні. Довгі роки абревіатурою НАТО лякали українців, розповідали нісенітниці та пояснювали, що нам туди не потрібно. Сьогодні ж, коли Росія намагається знищити українську ідентичність, саме цей альянс надає нашій країні не лише підтримку, а й допомогу, зокрема військову.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, що таке НАТО.

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Допомога Україні

Деякі країни НАТО у лютому 2022 року стали на бік України у боротьбі проти російської навали. І хоча наразі про гарантоване членство говорити зарано, більшість одеситів вважає, що Альянс сильно допомагає нашій країні. 

"НАТО — це організація, яка допомагає нашій країні. Це альянс. Я вважаю, що Україні обовʼязково треба вступити до НАТО", — каже Дебора.

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Дебора підтримує вступ до НАТО. Фото: Новини.LIVE

Але все ж містяни сподіваються, що Україна вступить до альянсу. Зокрема, Ольга вважає, що це єдиний спосіб захистити себе у майбутньому від РФ. 

"НАТО — це союз країн, які хочуть себе захистити. І Україні треба обовʼязково стати його членом, інакше ми не захищені від нашого сусіда", — додає Ольга. 

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Ольга за військовий союз з Заходом.  Фото: Новини.LIVE

Також жінку підтримує й Наталя, яка вважає, що членство у Північноатлантичному альянсі — запорука безпеки та шанс на виживання. 

"Це військовий альянс, але повністю не знаю. Я вважаю, що Україні треба вступити до нього, бо це наша безпека. Росія ніде не дінеться, а нам треба жити. Зараз це наше виживання", — підтримує Наталя.

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Наталя відчуває у майбутньому загрозу від РФ.  Фото: Новини.LIVE

Україна без НАТО

Але далеко не всі одесити впевнені, що Україна у майбутньому має бути у складі цієї організації. Адже протягом двох років війни їхня підтримка слабшає, а сам альянс не хоче провокувати "зайвої ескалації". 

"НАТО — це північноатлантичний альянс. Я раніше думала, що Україні потрібно вступити до нього, а зараз у них досить дивна позиція. Але попри це нам потрібні союзники у війні", — зазначає Ірина.

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Ірина сумнівається у рішучій позиції альянсу.  Фото: Новини.LIVE

Водночас Катерина вважає, що Україні взагалі не потрібні ніякі військові союзи, бо вони не закінчать війну. А це наразі головне. 

"НАТО знаю, але не знаю, чи потрібно нам вступати туди. Я б хотіла, щоб в Україні закінчилася війна, тільки щоб не гинули люди", — підсумовує Катерина.

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Катерина мріє про мир в Україні.  Фото: Новини.LIVE

75 років тому НАТО заснували для досягнення стабільності та безпеки в усьому світі. Однак завжди була й інша сторона — у 1949 році це був Радянський Союз, який стрімко поширювався на захід, а зараз його нащадок — Росія, яка досі мріє про завоювання планети. За весь час існування альянсу він не брав участі і не був організатором жодної війни. Чого не скажеш про РФ. 

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